Крупное ДТП с автобусом в Астане: пострадавшими оказались 14 граждан Китая

В ТОО «City Transportation Systems» подтвердили информацию о том, что в крупном ДТП с автобусом пострадали 14 граждан Китая, передает NUR.KZ.

Источник: t.me/krispastana

В Telegram-канале «Астана — Что? Где? Когда» опубликовали новые подробности о крупном ДТП, которое сегодня произошло в Астане. В публикации указано, что в данном ДТП пострадали сотрудники ТОО «City Transportation Systems». Также указано, что все 14 пострадавших являются гражданами Китая.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе компании подтвердили информацию. Сообщается, что пострадавшие в ДТП 14 человек действительно имеют отношение к CTS, но являются работниками субподрядной организации. Также подтверждена информация, что они являются гражданами Китая. На данный момент один из них находится в больнице.