Крупное ДТП с автобусом в Астане: пострадавшими оказались 14 граждан Китая

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе компании подтвердили информацию. Сообщается, что пострадавшие в ДТП 14 человек действительно имеют отношение к CTS, но являются работниками субподрядной организации. Также подтверждена информация, что они являются гражданами Китая. На данный момент один из них находится в больнице.