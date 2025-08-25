Ричмонд
Житель Жлобинского района провернул схему, украв 4,5 тонны дизеля и бензина

В Жлобинском районе водитель хранил в гараже 4,5 тонны украденного топлива.

Источник: Комсомольская правда

Житель Жлобинского района тоннами воровал топливо. Подробности рассказали в МВД.

Преступление совершил 57-летний житель Жлобинского района, работавший водителем на одном из крупных агропредприятий района.

Как выяснили правоохранители, фигурант в течение нескольких лет систематически воровал топливо. Бензин и дизель жлобинчанин малыми партиями сливал с рабочего авто, а затем хранил украденное в своем гараже.

Во время обыска у обвиняемого изъяли примерно три тонны дизельного топлива и свыше 1,5 тонны бензина.

— Расследуется уголовное дело о присвоение, — прокомментировали в пресс-службе.

Между тем ГАИ остановила более 500 машин на трассе в Национальный аэропорт «Минск».

Напомним, ГАИ сказала белорусским водителям включать ближний свет фар с 25 августа.

