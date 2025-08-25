Ричмонд
Под Волгоградом молодой человек погиб, неудачно нырнув в ерик Верблюд с моста

Его тело из воды достали водолазы.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла в воскресенье в одном из самых популярных мест отдыха у волгоградцев. На ерике Верблюд в Волго-Ахтубинской пойме погиб 28-летний молодой человек. В воскресенье здесь было много людей, ставших очевидцами трагедии. По словам спасателей, молодой мужчина прыгал в ерик с моста. После этого доставать его тело из воды пришлось водолазам, сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области.

Как рассказали в службе спасения, водолазов вызвали на поисковые работы после того, как молодой человек ушел под воду и не выплыл. Его тело нашли и передали полиции.

Также днем ранее в Краснослободске утонул еще один человек. ЧП произошло на Волге, на пляже Обливной. Тело 68-летнего волгоградца достали водолазы.