Под Волгоградом молодой человек погиб, неудачно нырнув в ерик Верблюд с моста

Трагедия произошла в воскресенье в одном из самых популярных мест отдыха у волгоградцев. На ерике Верблюд в Волго-Ахтубинской пойме погиб 28-летний молодой человек. В воскресенье здесь было много людей, ставших очевидцами трагедии. По словам спасателей, молодой мужчина прыгал в ерик с моста. После этого доставать его тело из воды пришлось водолазам, сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области.