На севере Красноярского края самолет совершил посадку с неисправным шасси

«Самолет Cessna 337 Skymaster, который осуществлял авиационные работы, совершил посадку с неисправностью шасси. По предварительным данным, на борту находилось два человека, воздушное судно получило повреждения», — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что детали авиационного ЧП устанавливаются. Прокуратура проводи проверку.
Напомним, что Следователи устанавливают детали транспортного происшествия, которое произошло в столице Сибири. Пассажирский самолет Boeing-737, следовавший из Новосибирска в Сочи, вынужден был вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам.