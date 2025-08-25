Режим ЧС вводят из-за сильного размытия дороги в Ольхонском районе

По данным властей, транспортное сообщение прервано с деревней Зама, селом Онгурен и деревней Кочерикова. В этих населенных пунктах проживает более 300 человек. Также на территориях находятся ФАП и средняя общеообразовательная школа. Для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов создан запас продовольствия, медикаментов и горюче-смазочных материалов.