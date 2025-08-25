Режим ЧС вводят из-за сильного размытия дороги в Ольхонском районе

Режим чрезвычайной ситуации вводят на территории Ольхонского района из-за размытия дороги Курма — Онгурен на участке между местностью Зундуки и деревней Зама. Дорога оказалась поврежденной в результате сильных дождей. Как ранее редакции ИА IrkutskMedia рассказали местные жители, на дороге образовались огромные промоины, высота некоторых достигает человеческого роста. В пресс-службе правительства области сообщили, что повреждения наблюдаются на участке протяженностью 6,5 км.
По данным властей, транспортное сообщение прервано с деревней Зама, селом Онгурен и деревней Кочерикова. В этих населенных пунктах проживает более 300 человек. Также на территориях находятся ФАП и средняя общеообразовательная школа. Для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов создан запас продовольствия, медикаментов и горюче-смазочных материалов.
Добавим, что завтра запустят водное транспортное сообщение с населенными пунктами.