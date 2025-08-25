Заведено уголовное дело о гибели 2 человек на зиплайне под Самарой

В Кинеле заведенодено уголовное о гибели 37-летних мужчины и женщины при спуске на зиплайне, расположенном на территории сельского поселения Богдановка в Кинельском районе. Зиплайн, протяженностью 700 метров, проходил над полем, достигая максимальной высоты 70 метров.
Трагедия случилась в субботу 23 августа. Во время спуска канат оборвался, и пара упала с большой высоты. Мужчина от полученных травм скончался на месте, женщина каретой «скорой помощи» была доставлена в больницу, где умерла в тот же день.
По предварительным данным, услуги зиплайна предоставлялись физическими лицами.
Уголовное дело заведено по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух человек».
В настоящее время по устанавливаются виновных в гибели людей и все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в следственном управлении, сообщили на сайте ведомства.
Сопровождение уголовного дела осуществляется Кинельской межрайонной прокуратурой. Также прокуратура устанавливает законность размещения аттракциона на территории сельского поселения, и намерена дать оценку действиям органов местного самоуправления, а также решить вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в прокуратуре Самарской области.
Виновным грозит до пяти лет принудительных работ, либо до десяти лет колонии.