«Никто не ожидал»: 120 человек остались без автомобилей и денег в Атырау

Клиентов убеждали передать машину «на реализацию» с обещанием выплатить всю сумму через десять дней. Как сообщает издание, на деле транспорт переоформляли на автосалон и быстро перепродавали. Владельцы денег так и не увидели.
«Сказали, что через 10 дней получу всю сумму. Прошло уже несколько месяцев. Машина давно в другом городе, а мне говорят: “Ждите”, — рассказывает один из потерпевших.
По предварительным данным, пострадали более 120 человек, многие потеряли единственный автомобиль, купленный в кредит. В полиции подтвердили задержание владельцев компании и возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество».
Следствие устанавливает размер ущерба и круг соучастников. Тем временем в Астане полиция изъяла Toyota Prado, купленный у компании. Новые владельцы показали договор, регистрацию и чеки, но машину все равно опечатали.
«Патруль подъехал к дому, начали забирать машину без объяснений. Нам не предъявили ни одного документа», — рассказала женщина, ставшая очевидцем.
Полиция Астаны пояснила: автомобиль проходит по делу о мошенничестве, поэтому его изъяли по поручению следователя из Атырау. Пострадавшие требуют прозрачного расследования, наказания виновных и компенсации ущерба.
«Мы доверяли им, потому что салон работал открыто, с офисом и вывеской. Никто не ожидал такого обмана», — говорят люди.