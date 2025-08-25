Москва
+14°
небольшая облачность
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Никто не ожидал»: 120 человек остались без автомобилей и денег в Атырау

В Атырау горожане отдавали свои автомобили в компанию, рассчитывая быстро получить деньги. Но вместо выплат их ждали пустые обещания, перепроданные машины и уголовное дело, передает «Ак Жайык».

Клиентов убеждали передать машину «на реализацию» с обещанием выплатить всю сумму через десять дней. Как сообщает издание, на деле транспорт переоформляли на автосалон и быстро перепродавали. Владельцы денег так и не увидели.

«Сказали, что через 10 дней получу всю сумму. Прошло уже несколько месяцев. Машина давно в другом городе, а мне говорят: “Ждите”, — рассказывает один из потерпевших.

По предварительным данным, пострадали более 120 человек, многие потеряли единственный автомобиль, купленный в кредит. В полиции подтвердили задержание владельцев компании и возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество».

Следствие устанавливает размер ущерба и круг соучастников. Тем временем в Астане полиция изъяла Toyota Prado, купленный у компании. Новые владельцы показали договор, регистрацию и чеки, но машину все равно опечатали.

«Патруль подъехал к дому, начали забирать машину без объяснений. Нам не предъявили ни одного документа», — рассказала женщина, ставшая очевидцем.

Полиция Астаны пояснила: автомобиль проходит по делу о мошенничестве, поэтому его изъяли по поручению следователя из Атырау. Пострадавшие требуют прозрачного расследования, наказания виновных и компенсации ущерба.

«Мы доверяли им, потому что салон работал открыто, с офисом и вывеской. Никто не ожидал такого обмана», — говорят люди.