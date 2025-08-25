Москва
В Самарской области четыре человека пострадали в массовом ДТП 25 августа

В Самарской области женщина на TagAZ врезалась в два автомобиля LADA Vesta, пострадали дети.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 25 августа, в 12:15 в Волжском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. 30-летняя женщина на автомобиле TagAZ врезалась в две LADA Vesta. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«На 15 км автодороги “Самара — Большая Черниговка” автомобилистка не выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулась с автомобилем Lada Vesta, за рулем которого была 49-летняя женщина», — рассказали в пресс-службе.

По инерции TagAZ выехал на полосу встречного движения и врезался во встречную LADA Vesta с 36-летней автомобилисткой и детьми. В ДТП пострадали 30-летняя и 36-летняя женщина, а также два ребенка из отечественной легковушки.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Напомним, в Самарской области в ДТП погиб менявший колесо иномарки мужчина.