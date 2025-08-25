В Самарской области четыре человека пострадали в массовом ДТП 25 августа

В понедельник, 25 августа, в 12:15 в Волжском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. 30-летняя женщина на автомобиле TagAZ врезалась в две LADA Vesta. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.