В Самарской области четыре человека пострадали в массовом ДТП 25 августа

В понедельник, 25 августа, в 12:15 в Волжском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. 30-летняя женщина на автомобиле TagAZ врезалась в две LADA Vesta. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«На 15 км автодороги “Самара — Большая Черниговка” автомобилистка не выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулась с автомобилем Lada Vesta, за рулем которого была 49-летняя женщина», — рассказали в пресс-службе.
По инерции TagAZ выехал на полосу встречного движения и врезался во встречную LADA Vesta с 36-летней автомобилисткой и детьми. В ДТП пострадали 30-летняя и 36-летняя женщина, а также два ребенка из отечественной легковушки.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Напомним, в Самарской области в ДТП погиб менявший колесо иномарки мужчина.