Под Анапой горит лес на площади 1,5 га

Вблизи анапского села Варваровка на площади 1,5 га горит лес. Сразу после получения сообщения о возгорании подразделение Анапского пожарно-спасательного гарнизона выдвинулось к месту чрезвычайной ситуации. К тушению пожара привлекли 13 спасателей от МЧС России и четыре специальные машины, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Краснодарскому краю.