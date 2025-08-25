Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Анапой горит лес на площади 1,5 га

Пожарные пытаются предотвратить распространение огня.

Источник: KrasnodarMedia.su

Вблизи анапского села Варваровка на площади 1,5 га горит лес. Сразу после получения сообщения о возгорании подразделение Анапского пожарно-спасательного гарнизона выдвинулось к месту чрезвычайной ситуации. К тушению пожара привлекли 13 спасателей от МЧС России и четыре специальные машины, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Пожарные работают в опасной зоне уже более около полутора часов, пытаясь предотвратить дальнейшее распространение огня и подавить очаг возгорания.

ИА KrasnodarMedia ранее сообщало, что на Кубани откроют Центр подготовки добровольцев для участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций.