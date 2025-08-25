В Казани из детского сада срочно эвакуировали почти 60 воспитанников

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 25 августа в 13:27. В помещении прачечной детского сада № 63, расположенного на улица М. Гафури, было зафиксировано задымление.
Администрация учреждения оперативно отреагировала на ситуацию. До прибытия пожарных подразделений была проведена экстренная эвакуация всех находящихся в здании людей. В безопасное место были выведены 57 детей и 21 сотрудник детского сада.
Причиной инцидента стало короткое замыкание электрического плафона в помещении прачечной. Благодаря грамотным действиям персонала удалось избежать пострадавших и серьезных последствий.