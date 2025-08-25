Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани из детского сада срочно эвакуировали почти 60 воспитанников

В здании произошло задымление.

Источник: Комсомольская правда

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 25 августа в 13:27. В помещении прачечной детского сада № 63, расположенного на улица М. Гафури, было зафиксировано задымление.

Администрация учреждения оперативно отреагировала на ситуацию. До прибытия пожарных подразделений была проведена экстренная эвакуация всех находящихся в здании людей. В безопасное место были выведены 57 детей и 21 сотрудник детского сада.

Причиной инцидента стало короткое замыкание электрического плафона в помещении прачечной. Благодаря грамотным действиям персонала удалось избежать пострадавших и серьезных последствий.