Яблоко чуть не убило пенсионера из Конаева

Как раз таки про этот случай можно сказать «не в то горло попало». Врачи извлекли кусок яблока из бронха жителя Конаева, который едва не задохнулся из-за него, сообщает Zakon.kz.

В Алматинской многопрофильной клинической больнице рассказали, что их врач-эндоскопист Данияр Алмагамбетов санавиацией вылетел в центральную районную больницу Конаева для оказания экстренной помощи 67-летнему пенсионеру.

У пациента диагностировано инородное тело в левом главном бронхе — кусочек яблока размером 2×1,5 см, полностью перекрывавший дыхательные пути. Ситуацию значительно осложняли сопутствующие заболевания: последствия перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения в 1995 году, дизартрия, левосторонний гемипарез, а также артериальная гипертензия III степени.

Алматинская многопрофильная клиническая больница

В операционной специалистом проведено удаление инородного тела с помощью аппарата видеобронхоскопа под интубационным наркозом.

Такие случаи требуют неотложного вмешательства и высокого уровня подготовки специалистов. Слаженная работа системы санитарной авиации и опыт врачей позволяют оперативно оказывать экстренную помощь пациентам даже в самых сложных ситуациях.

Данияр Алмагамбетов

Благодаря своевременным и профессиональным действиям врача дыхательные пути пациента были полностью восстановлены, что позволило избежать тяжелых осложнений и угрозы жизни.

В середине июля в Восточно-Казахстанской области врачи спасали малыша, который проглотил болт.