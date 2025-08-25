Яблоко чуть не убило пенсионера из Конаева

В Алматинской многопрофильной клинической больнице рассказали, что их врач-эндоскопист Данияр Алмагамбетов санавиацией вылетел в центральную районную больницу Конаева для оказания экстренной помощи 67-летнему пенсионеру.
У пациента диагностировано инородное тело в левом главном бронхе — кусочек яблока размером 2×1,5 см, полностью перекрывавший дыхательные пути. Ситуацию значительно осложняли сопутствующие заболевания: последствия перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения в 1995 году, дизартрия, левосторонний гемипарез, а также артериальная гипертензия III степени.
В операционной специалистом проведено удаление инородного тела с помощью аппарата видеобронхоскопа под интубационным наркозом.
Такие случаи требуют неотложного вмешательства и высокого уровня подготовки специалистов. Слаженная работа системы санитарной авиации и опыт врачей позволяют оперативно оказывать экстренную помощь пациентам даже в самых сложных ситуациях.
Благодаря своевременным и профессиональным действиям врача дыхательные пути пациента были полностью восстановлены, что позволило избежать тяжелых осложнений и угрозы жизни.
В середине июля в Восточно-Казахстанской области врачи спасали малыша, который проглотил болт.