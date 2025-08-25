Не могли сдержать слёз. Пропавших в глухой чаще туристов искали два дня

Пеший поход по Курильским островам чуть не закончился трагедией. Группа туристов, среди которых были четыре пермячки, не вышла на связь после восхождения на вулкан. К поисковой операции привлекли даже военный гарнизон. Как искали группу и почему они сошли с маршрута, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
11 дней на острове.
Знакомство с Курилами организовала турфирма «Гора». За 120 тысяч рублей путешественникам предлагали маршрут по острову Илтруп, включающий в себя восхождение на вулкан, купание в горячих источниках и знаменитые Белые скалы.
Организаторы предупреждают, что во время похода предстоит проходить около 15 километров в день, при этом иногда за спиной будет ещё и рюкзак. Поэтому к туру допускают людей, имеющих походный опыт или же хорошую физическую подготовку.
17 августа на Курилы отправилась группа из десяти человек: гид Валерий Федосов и 9 девушек из разных городов России. Среди них были и уроженки Пермского края: Ирина Тюлкина, Екатерина Кайнова, Татьяна Сидорова и Юлия Зарубина.
Туристы должны были подняться на вулкан Баранского, вернуться в лагерь, а на следующий день уехать на другую часть острова. Но вечером 23 августа группа перестала выходить на связь и не вернулась на точку сбора.
Свернули не туда.
Первыми на поиски пропавших вышли сотрудники базового лагеря, в который должна была вернуться группа. Позже к ним присоединились спасатели, правоохранительные органы и военные гарнизоны. Они поднялись на вулкан и спустились обратно, но не обнаружили следов туристов.
Поиски осложнялись и тем, что на островах испортилась погода: шёл дождь и был густой туман. Видимость составляла около 5 метров. Первый день не принёс результатов, и операцию отложили до утра.
«К сожалению, сложные погодные условия — низкая облачность, морось и густой туман — серьёзно затрудняют проведение поисковых мероприятий», — написал глава Курильского округа Константин Истомин в своём телеграм-канале.
25 августа в небо поднялся вертолёт МИ-8 с тремя спасателями на борту. Им же удалось найти туристов. Но воздушное судно не смогло сесть, участников похода поднимали по одному с помощью верёвки. После чего спасатели доставили их в Курильск, где туристов осмотрели врачи.
На месте их также встретил Константин Истомин. Он рассказал участницам похода, как проходили поиски. Оказавшись в цивилизации, девушки попытались связаться с родными и успокоить их, но и сами не смогли сдержать слёз.
Как пояснил гид-инструктор, из-за плотного тумана они несколько раз свернули не туда и ушли с тропы. Два дня группа продолжала идти под дождём в надежде выйти к океану. Несколько раз туристы пытались развести сигнальный огонь, но из-за сырости у них ничего не вышло.
Не знал маршрута.
Не смотря на счастливое завершение истории, против турфирмы возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как стало известно, группа не была зарегистрирована в МЧС, из-за чего спасатели не знали, их точный маршрут. Сам же Валерий Федосов, который был гидом, хоть и является опытным путешественником, но тур по Илтуру сопровождал впервые, тропу он не знал и ориентировался по карте.
Путшественник и индивидуальный гид по Пермскому краю Игорь Серебрянников рассказал сайту perm.aif.ru, что при организации длительных походов по труднодоступной местности в группе обязательно должен быть спутниковый телефон (а лучше два) и трекер, которые позволят связаться с «большой землёй» и попросить помощи.
«Должно быть самое главное экстренное средство связи, как правило у руководителя группы — спутниковый телефон. При подготовке тура организаторы должны продумать резервные варианты, знать точки, где ловит сигнал, а инструктор должен знать, как к ним выйти. Если же вы идёте в поход в первый раз, то лучше выбрать маршруты покороче и попроще», — уточнил Игорь Серебрянников в беседе с сайтом perm.aif.ru.
Также гид отмечает, что важно очень внимательно подходить к выбору турфирмы и инструктору. Ведь именно от них порой зависят ваши жизни.