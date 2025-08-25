Ричмонд
Один осуждённый получил шанс на помилование в Омской области

Решение комиссии направлено на рассмотрение Президенту России.

Сегодня, 25 августа, в Омске прошло заседание комиссии по вопросам помилования. В повестке — шесть ходатайств от осуждённых, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.

По итогам заседания члены комиссии приняли решение рекомендовать помилование одного осуждённого. Речь идёт о человеке, признанном виновным в совершении преступления небольшой тяжести. Его освобождение поддержали как представители исправительного учреждения, так и родственники.

Материалы по делу направят Президенту России, который примет окончательное решение.