В Ростовской области женщина развела костер и устроила ландшафтный пожар

Жительница Ростовской области развела костер в огороде и устроила ландшафтный пожар. После этого женщину оштрафовали, рассказали в донском управлении МЧС.
Инцидент произошел 22 августа в хуторе Васецком Красносулинского района. Пламя на участке пенсионерки раздул ветер, и тогда начала гореть трава за пределами огорода. Огонь быстро распространился и охватил 800 кв. метров.
На месте происшествия от МЧС работали одиннадцать человек, использовалось четыре единицы техники. К счастью, обошлось без пострадавших.
После случившегося в отношении женщины составили административный протокол (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ), который предполагает штраф от 10 до 20 тысяч рублей.
Спасатели напоминают: нельзя разводить костры в условиях особого противопожарного режима. Также запрещено выжигать траву и сжигать мусор.
Подпишись на нас в Telegram.