В Ростовской области женщина развела костер и устроила ландшафтный пожар

800 кв. метров травы выгорело из-за неосторожности жительницы Дона, женщину оштрафовали.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Ростовской области развела костер в огороде и устроила ландшафтный пожар. После этого женщину оштрафовали, рассказали в донском управлении МЧС.

Инцидент произошел 22 августа в хуторе Васецком Красносулинского района. Пламя на участке пенсионерки раздул ветер, и тогда начала гореть трава за пределами огорода. Огонь быстро распространился и охватил 800 кв. метров.

На месте происшествия от МЧС работали одиннадцать человек, использовалось четыре единицы техники. К счастью, обошлось без пострадавших.

После случившегося в отношении женщины составили административный протокол (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ), который предполагает штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Спасатели напоминают: нельзя разводить костры в условиях особого противопожарного режима. Также запрещено выжигать траву и сжигать мусор.

