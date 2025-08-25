В Омске разъяренный водитель набросила на пассажирскую газель с молотком

Спустя время водитель легкового автомобиля догнал микроавтобус и перегородил дорогу. Из салона «Лады» вышел мужчина с молотком и, по свидетельствам очевидцев, не менее 5 раз ударил им в стекло пассажирского транспорта, высказывая угрозы. Инцидент продолжился дракой. По утверждению напавшего на микроавтобус омича, его оппонент при обгоне задел «Ладу» и повредил его. При этом экипаж ДПС следов столкновения не обнаружил.