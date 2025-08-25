Ричмонд
В Омске разъяренный водитель набросила на пассажирскую газель с молотком

В дорожный конфликт, сильно напугавший пассажиров микроавтобуса, спустя двое суток вмешалась омская полиция.

Источник: Комсомольская правда

23 августа в одном из омских телеграм-каналов появилось видео с неадекватной ситуацией на дороге: мужчина набросился с молотком на пассажирский микроавтобус, разбил лобовое стекло и подрался с водителем. Спустя двое суток, 25 августа, омская полиция отчиталась принятых мерах.

Полицейские выяснили причину конфликта. Водитель микроавтобуса следовал с пассажирами из села Харламово в город Омск. С его слов, двигавшийся перед ним автомобиль «Лада Гранта» неожиданно остановился, а на звуковой сигнал не последовало никакой реакции. Тогда водитель микроавтобуса совершил обгон.

Спустя время водитель легкового автомобиля догнал микроавтобус и перегородил дорогу. Из салона «Лады» вышел мужчина с молотком и, по свидетельствам очевидцев, не менее 5 раз ударил им в стекло пассажирского транспорта, высказывая угрозы. Инцидент продолжился дракой. По утверждению напавшего на микроавтобус омича, его оппонент при обгоне задел «Ладу» и повредил его. При этом экипаж ДПС следов столкновения не обнаружил.

Оба участника конфликта направлены на медицинское освидетельствование, молоток изъят. Выясняется сумма ущерба, причиненного перевозчику, сообщает в телеграм-канал «Омская полиция».