В горах Челябинской области скончался турист

Трагедия произошла в минувшие выходные в районе горы Ицыл. Об этом рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Сотрудников Миасского отряда областной ПСС вызвал очевидец. Как выяснилось, стало плохо одному из туристов: мужчина ехал на квадроцикле и внезапно потерял сознание.

Спасти мужчину не удалось. Он умер еще до приезда спасателей и медиков. Экстренным службам оставалось констатировать его смерть. Спасатели Миасского отряда спустили тело и передали его полицейским.

Отметим, что неделю назад у подножия этой горы уже случилось ДТП. Мотоциклисты врезались в дерево, одному из них требовалась помощь медиков — он серьезно пострадал. Мужчин эвакуировали до машины скорой помощи.