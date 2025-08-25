В горах Челябинской области скончался турист

Сотрудников Миасского отряда областной ПСС вызвал очевидец. Как выяснилось, стало плохо одному из туристов: мужчина ехал на квадроцикле и внезапно потерял сознание.
Спасти мужчину не удалось. Он умер еще до приезда спасателей и медиков. Экстренным службам оставалось констатировать его смерть. Спасатели Миасского отряда спустили тело и передали его полицейским.
Отметим, что неделю назад у подножия этой горы уже случилось ДТП. Мотоциклисты врезались в дерево, одному из них требовалась помощь медиков — он серьезно пострадал. Мужчин эвакуировали до машины скорой помощи.