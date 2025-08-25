Mail.ru
Почта
Мой Мир
Одноклассники
ВКонтакте
Игры
Знакомства
Новости
Календарь
Облако
Заметки
Все проекты
Все проекты
выход
Регистрация
Вход
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Ещё
Ричмонд
+22°
80.75
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Переговоры по Украине
СВО
Мнения
Переговоры по Украине
СВО
Мнения
Ещё
16:01 (мск)
© РИА Новости
Происшествия
Суд арестовал имущество экс-замдиректора ГВСУ Сметанюка
Суд арестовал имущество экс-замдиректора ГВСУ № 4 Сметанюка за злоупотребления.
Источник:
© РИА Новости
<div class="smartmedia-lenta" id="smartmedia-lenta"></div><script>const widgetUrl = "https://smartmedia.mail.ru/dist/mailRuMedia.js";var useDarkTheme = function () {return typeof window.matchMedia === 'function' && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;};const currentPageUTM = (window.UTMApi || {}).currentPageUTM;const widgetConfig = {container: document.getElementById('smartmedia-lenta'),config: {adsParams: {siteid: '29'},isMobile: false,project: 'news',expId: currentPageUTM}};const loadScript=({container:r=document.head,scriptUrl:o,onScriptLoad:e,onScriptError:n})=>{return new Promise(((t,c)=>{const i=document.createElement("script");i.src=o,i.async=!0,i.onload=()=>{e(),t(i)},i.onerror=()=>{r.removeChild(i),n(),c('Failed to load script: ' + o)},r.appendChild(i)}))};loadScript({ scriptUrl: widgetUrl, onScriptLoad: ()=>{window.__smartmedia.mailRuMedia.init(widgetConfig)}})</script>