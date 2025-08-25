Ричмонд
Суд арестовал имущество экс-замдиректора ГВСУ Сметанюка

Суд арестовал имущество экс-замдиректора ГВСУ № 4 Сметанюка за злоупотребления.

