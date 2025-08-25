Граждан Турции осудили за ввоз в Казахстан 770 кг героина

Ранее сообщалось, что в мае 2024 года на пограничном пункте пропуска имени Б. Конысбаева в Туркестанской области пресекли попытку незаконного ввоза в страну 770 кг героина. Наркотики были замаскированы под обувной крем и предназначались для транзита в страны Европы.
В ходе расследования была установлена причастность двух граждан Турции. Их арестовали в Казахстане и теперь осудили.
Ранее Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что в Казахстане раскрыта деятельность 50 онлайн-наркошопов с оборотом свыше 25 млрд тенге. Полная детализация финансовых транзакций передана в МВД, КНБ и прокуратуру. Одновременно установлены почти 40 тысяч покупателей, заказывавших наркотики через интернет-магазины.