Граждан Турции осудили за ввоз в Казахстан 770 кг героина

Двух граждан Турции осудили в Казахстане на 14 лет лишения свободы, сообщает Главная транспортная прокуратура. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в мае 2024 года на пограничном пункте пропуска имени Б. Конысбаева в Туркестанской области пресекли попытку незаконного ввоза в страну 770 кг героина. Наркотики были замаскированы под обувной крем и предназначались для транзита в страны Европы.

В ходе расследования была установлена причастность двух граждан Турции. Их арестовали в Казахстане и теперь осудили.

Ранее Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что в Казахстане раскрыта деятельность 50 онлайн-наркошопов с оборотом свыше 25 млрд тенге. Полная детализация финансовых транзакций передана в МВД, КНБ и прокуратуру. Одновременно установлены почти 40 тысяч покупателей, заказывавших наркотики через интернет-магазины.