Граждан Турции осудили за ввоз в Казахстан 770 кг героина

Ранее сообщалось, что в мае 2024 года на пограничном пункте пропуска имени Б. Конысбаева в Туркестанской области пресекли попытку незаконного ввоза в страну 770 кг героина. Наркотики были замаскированы под обувной крем и предназначались для транзита в страны Европы.