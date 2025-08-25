Водитель, сбивший 11 человек на остановке в Казани, предстанет перед судом

Задержанному 29-летнему жителю Казани, неоднократно привлекавшемуся к административной ответственности, было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, совершенных в состоянии опьянения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека, в управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия, в использовании двух заведомо поддельных документов.