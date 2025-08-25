Ричмонд
В Бресте фельдшер скорой получила травмы в ДТП с опрокидыванием

В Бресте скорая столкнулась с легковым авто и опрокинулась.

Источник: Комсомольская правда

В центре Бреста произошло ДТП участием скорой помощи, сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Жесткая авария произошла в областном центре 25 августа. Около 11.18 37-летний водитель скорой помощи ехал с включенными проблесковыми маячками и на перекрестке улицы Московской с Пионерской совершил столкновение с легковым GMC, за рулем которого был 24-летний водитель.

В аварии пострадала медик скорой помощи. Фельдшера доставили в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья.

Тем временем новый автобус будет ходить по проспекту Независимости в Минске.

Еще ГАИ остановила более 500 машин на трассе в Национальный аэропорт «Минск».

Напомним, ГАИ сказала белорусским водителям включать ближний свет фар с 25 августа.