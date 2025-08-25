В Бресте фельдшер скорой получила травмы в ДТП с опрокидыванием

Жесткая авария произошла в областном центре 25 августа. Около 11.18 37-летний водитель скорой помощи ехал с включенными проблесковыми маячками и на перекрестке улицы Московской с Пионерской совершил столкновение с легковым GMC, за рулем которого был 24-летний водитель.