В Бресте фельдшер скорой получила травмы в ДТП с опрокидыванием

В центре Бреста произошло ДТП участием скорой помощи, сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Жесткая авария произошла в областном центре 25 августа. Около 11.18 37-летний водитель скорой помощи ехал с включенными проблесковыми маячками и на перекрестке улицы Московской с Пионерской совершил столкновение с легковым GMC, за рулем которого был 24-летний водитель.
В аварии пострадала медик скорой помощи. Фельдшера доставили в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья.
