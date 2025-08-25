Более 800 млн рублей потеряли 1200 жителей Кубани, вложив деньги в финансовую пирамиду

В Краснодарском крае правоохранительные органы завершили расследование в отношении двух руководителей финансовой пирамиды, жертвами которой стали более 1,2 тысячи человек. Обвинения в мошенничестве, повлекшем ущерб на сумму свыше 800 млн рублей, предъявлены 46-летнему Дмитрию Галактионову и 43-летнему Леониду Воронкину. Оба организатора аферы объявлены в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
Следователи выяснили, что Галактионов и Воронкин, вместе с десятью другими участниками, организовали финансовую пирамиду ООО ТИК «Джи Эф Ай» в Краснодаре и Новороссийске. Чтобы привлечь людей, они представляли свою деятельность как успешный бизнес по торговле золотом, алмазами и строительству.
Обещая высокую прибыль от инвестиций, мошенники брали деньги у людей. Однако, по стандартной схеме финансовых пирамид, эти деньги шли на выплаты тем, кто пришел раньше.
Поскольку обвиняемые скрылись от следствия за пределами России, им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также на их имущество наложен арест. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Первомайский районный суд города Краснодара.