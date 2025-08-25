Более 800 млн рублей потеряли 1200 жителей Кубани, вложив деньги в финансовую пирамиду

В Краснодарском крае правоохранительные органы завершили расследование в отношении двух руководителей финансовой пирамиды, жертвами которой стали более 1,2 тысячи человек. Обвинения в мошенничестве, повлекшем ущерб на сумму свыше 800 млн рублей, предъявлены 46-летнему Дмитрию Галактионову и 43-летнему Леониду Воронкину. Оба организатора аферы объявлены в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.