Мужчина утонул в бассейне спортклуба на Маршала Захарова

Посетитель спортивного клуба на улице Маршала Захарова погиб во время плавания в бассейне. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Прокуратура Красносельского района взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели посетителя спортивного клуба. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
— Трагический инцидент произошел вечером 21 августа. Мужчине стало плохо во время плавания, он захлебнулся водой. По предварительной информации, тренер в зале был, но заметили не сразу, — сообщили в надзорном органе.
В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проверяется соблюдение клубом требований безопасности, наличие квалифицированного дежурного персонала и своевременности оказания помощи. Результаты расследования будут находиться на особом контроле прокуратуры.