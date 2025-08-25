МЧС России подключили авиацию для тушения пожара под Анапой

Пожар в Анапском участковом лесничестве Краснодарского края тушат с воздуха и земли. Площадь горения увеличилась на 1 га. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ИА KrasnodarMedia.
Огонь распространился на площади 2,5 га. Пламенем охвачена сухая растительность в труднодоступной местности.
Для тушения привлекли около 100 специалистов, 19 единиц техники и вертолет Ми-8 МЧС России. Воздушная группировка дополняет действия наземных пожарных расчетов.
По информации ведомства, работы продолжаются. Угрозы населенным пунктам на данный момент нет.
Напомним, что ранее в Геленджике произошло возгорание леса в районе Голубой Бездны. Специалисты зафиксировали ЧП на расстоянии 1 га.