МЧС России подключили авиацию для тушения пожара под Анапой

Площадь пожара увеличилась почти в два раза.

Источник: МЧС России

Пожар в Анапском участковом лесничестве Краснодарского края тушат с воздуха и земли. Площадь горения увеличилась на 1 га. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ИА KrasnodarMedia.

Огонь распространился на площади 2,5 га. Пламенем охвачена сухая растительность в труднодоступной местности.

Для тушения привлекли около 100 специалистов, 19 единиц техники и вертолет Ми-8 МЧС России. Воздушная группировка дополняет действия наземных пожарных расчетов.

По информации ведомства, работы продолжаются. Угрозы населенным пунктам на данный момент нет.

Напомним, что ранее в Геленджике произошло возгорание леса в районе Голубой Бездны. Специалисты зафиксировали ЧП на расстоянии 1 га.