В Петербурге мужчина умер, захлебнувшись в бассейне

По предварительным данным СК, вечером 21 августа мужчина захлебнулся водой, находясь в бассейне спортивного клуба, расположенного на улице Маршала Захарова. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, однако впоследствии наступила его смерть.