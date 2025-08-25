В Петербурге мужчина умер, захлебнувшись в бассейне

«Следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “в” ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека)», — сообщает пресс-служба.
По предварительным данным СК, вечером 21 августа мужчина захлебнулся водой, находясь в бассейне спортивного клуба, расположенного на улице Маршала Захарова. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, однако впоследствии наступила его смерть.
В пресс-службе прокуратуры города добавили, что поставили на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти мужчины.