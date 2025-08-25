В Барановичах 53-летний мужчина напал на девушку за отказ познакомиться

В Барановичах мужчина напал на девушку, которая не захотела с ним познакомиться, рассказали в Департаменте охраны МВД.
Инцидент с нападением произошел в одном из баров в районном центре. Так, выпивший 53-летний безработный мужчина захотел познакомится в заведении с девушкой. Однако посетительница бара отказала ему в знакомстве. В ответ на вежливый отказ фигурант нанес девушке удар в лицо и сразу попытался убежать.
Работники заведения нажали тревожную кнопку, и нападавшего задержали милиционеры группы задержания Барановичского отдела охраны. Также момент нападения попал на видео, которое опубликовали в телеграм-канале Департамента охраны.
— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за хулиганство, — прокомментировали в пресс-службе.
