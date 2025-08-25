Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Барановичах 53-летний мужчина напал на девушку за отказ познакомиться

Милиция показала, как житель Барановичей напал на девушку за отказ познакомиться.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичах мужчина напал на девушку, которая не захотела с ним познакомиться, рассказали в Департаменте охраны МВД.

Инцидент с нападением произошел в одном из баров в районном центре. Так, выпивший 53-летний безработный мужчина захотел познакомится в заведении с девушкой. Однако посетительница бара отказала ему в знакомстве. В ответ на вежливый отказ фигурант нанес девушке удар в лицо и сразу попытался убежать.

Работники заведения нажали тревожную кнопку, и нападавшего задержали милиционеры группы задержания Барановичского отдела охраны. Также момент нападения попал на видео, которое опубликовали в телеграм-канале Департамента охраны.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за хулиганство, — прокомментировали в пресс-службе.

Еще в Бресте фельдшер скорой получила травмы в ДТП с опрокидыванием.

Также белоруска заплатит крупный штраф за велосипед сына, на котором он не ездил.

А еще житель Жлобинского района провернул схему, украв 4,5 тонны дизеля и бензина.