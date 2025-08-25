Украинский полицейский бросил жену на пункте пропуска и сбежал в Молдавию

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украинский полицейский в Одесской области бросил в автомобиле возле пункта пропуска «Паланка» супругу и сбежал в Молдавию, сообщает издание «Страна.ua».
«Вчера на трассе “Одесса — Рени”, у пункта пропуска “Паланка”, полицейский из Запорожской области внезапно остановился, выбежал из авто и перебежал границу с Молдавией. В машине осталась его жена, которая заявила, что они ехали в Измаил выбирать квартиру, и о намерении мужа сбежать она ничего не знала», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.