В Ульяновске задержали мужчину, угрожавшего ножом в киберспортивном клубе

«При силовой поддержке спецназа Управления Росгвардии по Ульяновской области гражданин был обезоружен и задержан», — рассказали в ведомстве.
По информации Росгвардии, инцидент произошел в одном из киберспортивных клубов Ульяновска. Мужчина был в опасном психическом состоянии. Он запер помещение изнутри и стал угрожать ножом окружающим и применением оружия в отношении себя.
Задержанный оказался 38-летний местный житель. В результате его действий никто не пострадал. Злоумышленника направили в медицинское учреждение, заключили в пресс-службе.