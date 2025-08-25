Ричмонд
В Ульяновске задержали мужчину, угрожавшего ножом в киберспортивном клубе

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обезоружили и задержали 38-летнего мужчину с ножом, который запер изнутри киберспортивный клуб и угрожал оружием окружающим в Ульяновске, сообщила пресс-служба Росгвардии.

Источник: © РИА Новости

«При силовой поддержке спецназа Управления Росгвардии по Ульяновской области гражданин был обезоружен и задержан», — рассказали в ведомстве.

По информации Росгвардии, инцидент произошел в одном из киберспортивных клубов Ульяновска. Мужчина был в опасном психическом состоянии. Он запер помещение изнутри и стал угрожать ножом окружающим и применением оружия в отношении себя.

Задержанный оказался 38-летний местный житель. В результате его действий никто не пострадал. Злоумышленника направили в медицинское учреждение, заключили в пресс-службе.