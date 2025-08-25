Ричмонд
25 детей и 5 взрослых отравились на базе отдыха в Дагестане

В Дагестане на базе отдыха «Рубас» произошло массовое отравление, в результате которого пострадали 28 человек, 19 госпитализированы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Около тридцати человек, среди которых 25 детей, пострадали в результате массового пищевого отравления на базе отдыха «Рубас» в Дербентском районе Дагестана. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС республики, 19 пострадавших, включая 17 детей, были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной стало употребление некачественной пищи. Всего за медицинской помощью обратились 28 человек. Из них 19 были доставлены в Центральную городскую больницу Дербента, где им оказывается необходимая помощь.