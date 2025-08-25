25 детей и 5 взрослых отравились на базе отдыха в Дагестане

Около тридцати человек, среди которых 25 детей, пострадали в результате массового пищевого отравления на базе отдыха «Рубас» в Дербентском районе Дагестана. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС республики, 19 пострадавших, включая 17 детей, были госпитализированы.