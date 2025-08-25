В Омской области мужчина напал с молотком на маршрутку

По данным ведомства, водитель микроавтобуса ехал с пассажирами из села Харламово Омской области. Он объяснил сотрудникам полиции, что перед ним ехала Lada Granta и неожиданно остановилась. Водитель маршрутки посигналил ему, но реакции не последовало, тогда водитель микроавтобуса пошел на обгон.