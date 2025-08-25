В Омской области мужчина напал с молотком на маршрутку

По данным ведомства, водитель микроавтобуса ехал с пассажирами из села Харламово Омской области. Он объяснил сотрудникам полиции, что перед ним ехала Lada Granta и неожиданно остановилась. Водитель маршрутки посигналил ему, но реакции не последовало, тогда водитель микроавтобуса пошел на обгон.
«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля догнал микроавтобус и перегородил дорогу. Из салона “Лады” вышел мужчина с молотком и, по свидетельствам очевидцев, не менее пяти раз ударил им в стекло пассажирского транспорта, высказывая угрозы. Инцидент продолжился дракой (двух водителей — ред.)», — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.
Водитель Lada объяснил, что при обгоне его машину задели и повредили. Экипаж ДПС следов столкновения не обнаружил, сообщили в пресс-службе.
«Оба участника конфликта направлены на медицинское освидетельствование, молоток изъят», — добавили в ведомстве.
Сумма ущерба выясняется.