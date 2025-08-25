«За ресторан»: сибирячка из любопытства перешла по ссылке и попала в лапы мошенников

За три дня восемь жителей Иркутской области перевели мошенникам более 5,6 миллиона рублей. Среди пострадавших — медики, педагоги и обычные сибиряки, попавшиеся на уловки аферистов. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на МВД региона.
Один из самых необычных случаев произошел в Качугском районе. 36-летняя местная жительница в мессенджере нашла ссылку, замаскированную под приложение «ДПС-Контроль». Из любопытства она перешла по ней — и уже через несколько часов получила уведомления от микрофинансовых организаций об одобренных кредитах. Вскоре с ее счета исчезли 11 тысяч рублей. В истории операций кто-то оставил циничный комментарий: «За ресторан».
— Самая крупная потеря у 31-летней работницы медицинского учреждения. В начале июня к ней обратились мошенники под предлогом заработка на ставках. Девушке предложили «увеличить капитал», перечисляя деньги на указанные счета. Два месяца она регулярно переводила сбережения — в итоге лишилась двух миллионов рублей, — рассказывают в агентстве.
Не остались в стороне и работники образования. Так, школьная библиотекарь стала жертвой аферистов, представившихся сотрудниками спецслужб. Они сообщили об «утечке персональных данных» в ее учреждении и предупредили, что преступники получили доступ к банковским счетам. Чтобы «спасение» накоплений, женщине предложили перевести все деньги на «безопасный счет». Результат — потеря 250 тысяч рублей.
