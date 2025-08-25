«За ресторан»: сибирячка из любопытства перешла по ссылке и попала в лапы мошенников

Один из самых необычных случаев произошел в Качугском районе. 36-летняя местная жительница в мессенджере нашла ссылку, замаскированную под приложение «ДПС-Контроль». Из любопытства она перешла по ней — и уже через несколько часов получила уведомления от микрофинансовых организаций об одобренных кредитах. Вскоре с ее счета исчезли 11 тысяч рублей. В истории операций кто-то оставил циничный комментарий: «За ресторан».