В Орловской области объявили авиационную опасность

ОРЕЛ, 25 августа. /ТАСС/. Авиационная опасность вновь объявлена на территории Орловской области, сообщается в официальном приложении МЧС России. Угрозу объявили третий раз с начала суток.
«Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.
В первый раз авиационная опасность действовала в регионе с 10:05 мск до 11:52 мск, во второй раз — с 14:02 мск до 15:21 мск.