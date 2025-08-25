Ричмонд
В Орловской области объявили авиационную опасность

ОРЕЛ, 25 августа. /ТАСС/. Авиационная опасность вновь объявлена на территории Орловской области, сообщается в официальном приложении МЧС России. Угрозу объявили третий раз с начала суток.

Источник: РИА "Новости"

«Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

В первый раз авиационная опасность действовала в регионе с 10:05 мск до 11:52 мск, во второй раз — с 14:02 мск до 15:21 мск.