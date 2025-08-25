Пять посетителей оздоровительного комплекса в Кирова отравились парами хлора

Это не первый подобный случай в этом году. В начале июля в Екатеринбурге из-за отравления хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» пострадали около 30 человек. Люди жаловались на удушье, боль в глазах и тошноту, многих пришлось госпитализировать.