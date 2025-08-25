Пять посетителей оздоровительного комплекса в Кирова отравились парами хлора

В термальном комплексе «Море парк» в Кирове произошло отравление парами хлора, в результате чего минимум пять человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
ЧП случилось сегодня в популярном среди жителей города термальном комплексе, который включает бассейны и различные виды парных. Очевидцы сообщают, что помимо взрослых, за медицинской помощью обратились двое 11-летних детей.
Следователями проводится доследственная проверка. Комплекс «Море парк» временно приостановил свою работу.
Это не первый подобный случай в этом году. В начале июля в Екатеринбурге из-за отравления хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» пострадали около 30 человек. Люди жаловались на удушье, боль в глазах и тошноту, многих пришлось госпитализировать.