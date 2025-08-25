Фантомас из Молдовы поразил румынских полицейских: За одну ночь он обчистил 13 особняков в фешенебельном пригороде Бухареста

Гражданин Молдовы Юрий Вилков, прозванный «новым Фантомасом», за одну ночь обчистил 13 особняков в фешенебельном пригороде Бухареста.
Мужчина действовал строго по одной схеме: он использовал отвертку, чтобы взламывать дома, а его целью были наличные деньги, часы и драгоценности, которые он мог налегке уносить.
На записях камер видеонаблюдения полиция увидела человека с необычайной подвижностью, способного в считанные секунды преодолевать ограждения и бегать с высокой скоростью.
Причем после первой серии взломов, когда район наводнили патрули полиции, молдаванин вернулся, но в этот раз был пойман — патруль заметил его, когда молдаванин ехал на велосипеде недалеко от одного из ограбленных домов, уточняет romania_ru.