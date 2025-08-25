Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фантомас из Молдовы поразил румынских полицейских: За одну ночь он обчистил 13 особняков в фешенебельном пригороде Бухареста

Мужчина действовал строго по одной схеме: он использовал отвертку, чтобы взламывать дома [видео]

Источник: Комсомольская правда

Гражданин Молдовы Юрий Вилков, прозванный «новым Фантомасом», за одну ночь обчистил 13 особняков в фешенебельном пригороде Бухареста.

Мужчина действовал строго по одной схеме: он использовал отвертку, чтобы взламывать дома, а его целью были наличные деньги, часы и драгоценности, которые он мог налегке уносить.

На записях камер видеонаблюдения полиция увидела человека с необычайной подвижностью, способного в считанные секунды преодолевать ограждения и бегать с высокой скоростью.

Причем после первой серии взломов, когда район наводнили патрули полиции, молдаванин вернулся, но в этот раз был пойман — патруль заметил его, когда молдаванин ехал на велосипеде недалеко от одного из ограбленных домов, уточняет romania_ru.