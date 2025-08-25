В Новосибирске за один день под колёсами машин пострадали четверо детей

Сегодня в Бердске произошли два ДТП, в которых пострадали дети: один инцидент с молодой семьёй на тротуаре, второй с двумя мальчиками на самокатах.
Около 11:00 на улице Свердлова 44-летняя водитель «Ниссана» при повороте на улицу Островского не уступила дорогу встречной «Киа», за рулём которой была 39-летняя новосибирка. После столкновения «Киа» отбросило на тротуар к пешеходному переходу, где стояли люди. Автомобиль сначала врезался в столб и ограждение, а затем сбил женщину с двумя маленькими детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В результате пострадала 23-летняя мать, двухлетняя девочка и новорожденный мальчик, находившийся в коляске, которая разлетелась от удара. Всех троих госпитализировали в отделение травматологии Бердской ЦГБ. Медики подозревают сотрясение мозга у детей, поэтому пребывание в больнице продлится минимум три дня. Отец находился рядом, травм не получил.
Второе ДТП произошло в 15:00 на улице Боровой. 50-летний водитель «Сузуки» сбил двух мальчиков 10 и 13 лет, ехавших на самокатах. Оба ребёнка были доставлены в больницу с травмами.
По информации полиции, водители автомобилей не пострадали. По фактам происшествий ведётся разбирательство.