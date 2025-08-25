В Новосибирске за один день под колёсами машин пострадали четверо детей

Около 11:00 на улице Свердлова 44-летняя водитель «Ниссана» при повороте на улицу Островского не уступила дорогу встречной «Киа», за рулём которой была 39-летняя новосибирка. После столкновения «Киа» отбросило на тротуар к пешеходному переходу, где стояли люди. Автомобиль сначала врезался в столб и ограждение, а затем сбил женщину с двумя маленькими детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.