Пять человек погибло в страшной аварии грузовика и легковых BMW и Volkswagen под Ивацевичами

25 августа произошло жуткое ДТП в Ивацевичском районе — в аварии погибли сразу пять человек, госпитализирован ребенок, сообщили в МВД Беларуси.
В милиции рассказали подробности страшной аварии. ДТП случилось около 16.30 в Ивацевичском районе на трассе М-1 «Брест-Минск-граница РФ».
Водитель BMW, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с Volkswagen и грузовиком MAN.
«Два человека из BMW и три из Volkswagen погибли, один (ребенок) госпитализирован», — сообщили в МВД.
Информируют, что по указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова на место происшествия выбыл первый заместитель министра — начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко.
Напомним, ГАИ сказала белорусским водителям включать ближний свет фар с 25 августа.
