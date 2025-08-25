Ричмонд
Пять человек погибло в страшной аварии грузовика и легковых BMW и Volkswagen под Ивацевичами

Пять человек погибло в страшном ДТП грузовика и легковых авто под Ивацевичами.

Источник: Комсомольская правда

25 августа произошло жуткое ДТП в Ивацевичском районе — в аварии погибли сразу пять человек, госпитализирован ребенок, сообщили в МВД Беларуси.

В милиции рассказали подробности страшной аварии. ДТП случилось около 16.30 в Ивацевичском районе на трассе М-1 «Брест-Минск-граница РФ».

Водитель BMW, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с Volkswagen и грузовиком MAN.

«Два человека из BMW и три из Volkswagen погибли, один (ребенок) госпитализирован», — сообщили в МВД.

Информируют, что по указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова на место происшествия выбыл первый заместитель министра — начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко.

