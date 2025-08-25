Что собой представляет БТР М113, ставший трофеем ВС РФ и героем новостей

Российские военные рассказали, что установили американский флаг на трофейную машину в качестве символического жеста и для морального воздействия на противника. «Все это сделали ради забавы и чтобы немного позлить украинцев», — отметил боец с позывным Скутер. Он также признался, что после появления видео в мировых СМИ испытал чувство «звездной болезни». Во время эвакуации БТР Скутер пел песни, чтобы справиться с волнением.