Члены экипажа БТР М113 не ожидали, что их видео вызовет резонанс в Сети.
Экипаж трофейного американского бронетранспортера М113 опроверг распространявшиеся в СМИ слухи о своей гибели. Российские военнослужащие записали видеообращение, в котором передали «привет» западным медиа, утверждавшим, что видео с трофейной техникой было сгенерировано ИИ.
Бойцы заявили, что установили на трофей флаг США в качестве символического жеста, чтобы «позлить» противника. Они также оценили технические возможности машины, но пришли к выводу о превосходстве отечественной бронетехники. Подлинность трофея и его исправность были подтверждены журналистами на месте. Подробнее о том, что собой представляет БТР М113, ставший трофеем ВС РФ и героем новостей, — в материале URA.RU.
Экипаж БТР под флагами России и США вышел на связь после новостей о своей гибели.
Российские военные признались, что затрофеить М113 с флагом США решили «по приколу», чтобы «позлить» ВСУФото: Sgt. Thomas Mort/ZUMAPRESS/Globallookpress.
Американский бронетранспортер М113 оказался в центре внимания после публикации российскими военнослужащими видеозаписи с захваченной машиной. Кадры, переданные военному корреспонденту RT, вызвали широкий резонанс в интернете и СМИ. Французский телеканал TF1 заявил, что ролик — подделка и якобы был создан с помощью искусственного интеллекта, однако RT опубликовал другое видео, подтверждающее подлинность БТР.
Российские военные рассказали, что установили американский флаг на трофейную машину в качестве символического жеста и для морального воздействия на противника. «Все это сделали ради забавы и чтобы немного позлить украинцев», — отметил боец с позывным Скутер. Он также признался, что после появления видео в мировых СМИ испытал чувство «звездной болезни». Во время эвакуации БТР Скутер пел песни, чтобы справиться с волнением.
Командир полка с позывным Кабарда отметил психологический эффект от операции и переосмыслил фразу Александра Невского: «Кто к нам с M113 придет, тот от него и погибнет». В полку не ожидали такого резонанса от публикации. По словам экипажа, задача выполнялась на адреналине, а идея с флагами была одобрена командиром.
Корреспондент RT Влад Андрица встретился с экипажем БТР и подтвердил: машина находится в строю и продолжает использоваться. Военнослужащие подчеркнули, что российские БТР превосходят зарубежные аналоги, а трофейный М113 пришлось доработать для фронта. В ответ на обвинения в фейке бойцы пригласили всех сомневающихся убедиться в реальности машины лично.
Характеристики БТР М113.
История создания.
Армия США планирует полностью отказаться от БТР М113 к 2030 году Фото: Sgt. Aaliyah Craven/Keystone Press Agency/Globallookpress.
Бронетранспортер M113 — это американская гусеничная машина, разработанная в конце 1950-х годов по просьбе армии США. Военные хотели получить новый БТР, который можно было бы использовать как универсальную машину и который соответствовал бы новым технологическим запросам и своему времени.
Бронетранспортер находился в серийном производстве с 1960 по 2007 год. Он долгое время был основным БТР армии США, широко поставлялся на экспорт в более чем 44 страны и применялся в многочисленных конфликтах. Общий выпуск всех модификаций превысил 88 000 единиц, что делает его одним из самых массовых образцов бронетанковой техники в истории.
М113 стал первой боевой машиной с алюминиевым корпусом.
Помимо всего прочего, гусеничный БТР M113 стал первой в мире боевой машиной, корпус которой был выполнен полностью из алюминия. Использование алюминиевой брони позволило уменьшить вес боевой машины, сохранив приемлемый для экипажа и десанта уровень защиты от огня из стрелкового оружия.
При этом бронетранспортер по-прежнему состоит на вооружении американской армии. Полностью отказаться от этой машины во всех подразделениях американские военные рассчитывают до 2030 года, то есть спустя 70 лет после принятия на вооружение.
Как все устроено внутри.
Внутри M113 все расположено очень логично. Спереди, как в обычной машине, находится мотор. Место водителя смещено немного влево. Рядом с ним, в центре, сидит командир. Он же выполняет роль пулеметчика. Всю заднюю часть занимает десантное отделение, где друг напротив друга на скамейках могут сидеть 11 солдат. Чтобы шум и жар от двигателя не мешали, его отгородили специальной перегородкой.
Основное вооружение.
В качестве основного вооружения на бронетранспортерах M113 установлен крупнокалиберный 12,7-мм пулемет БраунингаФото: Philipp Schulze/dpa/Globallookpress.
Главная огневая мощь M113 — это огромный 12.7-мм пулемет «Браунинг». Он установлен сверху, рядом с местом командира. Этот пулемет может эффективно стрелять как по пехоте и легким машинам на земле, так и по низколетящим вертолетам. Возимый боекомплект пулемета состоит из 2000 патронов.
Последняя модификация М113.
Последняя масштабная модернизация M113 произошла в 1987 году. К основному алюминиевому корпусу стали крепить навесные стальные бронелисты, которые позволили противостоять даже крупнокалиберным пулеметам. Ради безопасности экипажа топливные баки вынесли из салона, спрятав их в специальные бронированные контейнеры в корме — это значительно снизило риск пожара при попадании.
Поскольку машина значительно прибавила в весе, ей потребовался и новый двигатель: турбодизель мощностью 275 лошадиных сил не только компенсировал возросшую массу, но и сделал бронетранспортер динамичнее. Наконец, вместо неудобных рычагов появился привычный автомобильный руль, что сделало работу за штурвалом намного комфортнее.