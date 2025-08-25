Ричмонд
Число погибших при ЧП на заводе под Рязанью увеличилось до 28

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал в своем телеграм-канале о ходе ликвидации последствий ЧП на заводе в Шиловском районе.

По его словам, региональный режим ЧС снят, но муниципальный продолжает действовать. На территории предприятия и в Лесном также ликвидируются последствия инцидента.

Глава региона отметил, что по данным на понедельник, подтверждена смерть 28 человек, но экспертизы и процесс опознания происходят до сих пор.

— Семьи погибших получат более 5 млн, включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России, — говорится в сообщении Малкова.

Также губернатор отметил, что 120 человек, пострадавших в результате взрыва, проходят амбулаторное лечение, а в больницах Москвы и Рязани остаются 37 человек. Пострадавшим также полагается выплата — от 413 тысяч до 1,2 миллиона рублей, которая будет зависеть от причиненного вреда. В регионе уже начали перечислять региональные выплаты семьям погибших и пострадавших.