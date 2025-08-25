Число погибших при ЧП на заводе под Рязанью увеличилось до 28

Также губернатор отметил, что 120 человек, пострадавших в результате взрыва, проходят амбулаторное лечение, а в больницах Москвы и Рязани остаются 37 человек. Пострадавшим также полагается выплата — от 413 тысяч до 1,2 миллиона рублей, которая будет зависеть от причиненного вреда. В регионе уже начали перечислять региональные выплаты семьям погибших и пострадавших.