Трамп прислал Алиеву совместные фото с интересной подписью

Снимки были сделаны сразу после того, как стороны парафировали двустороннее соглашение при участии США. Алиев подчеркнул, что это событие стало значимым шагом на пути к урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном. Алиев также добавил, что речь идет о «новом этапе в развитии диалога и безопасности на Южном Кавказе».