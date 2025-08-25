Ричмонд
Трамп прислал Алиеву совместные фото с интересной подписью

Президент США Дональд Трамп направил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву фотографии с совместной встречи, на которых главы Азербайджана, Армении и США держатся за руки после подписанного соглашения. Об этом сообщил сам Алиев.

Трамп отправил главе Азербайджана совместные фото с надписью «Ильхам, ты великий лидер».

«Я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за исторические фотографии, которые он лично подписал, и добрые слова, написанные на них», — пишет Алиев на своей странице в соцсети X (бывший Твиттер). Кроме того, отмечается, что к фото была подпись «Ильхам, ты великий лидер».

Снимки были сделаны сразу после того, как стороны парафировали двустороннее соглашение при участии США. Алиев подчеркнул, что это событие стало значимым шагом на пути к урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном. Алиев также добавил, что речь идет о «новом этапе в развитии диалога и безопасности на Южном Кавказе».

