Число погибших на заводе в Рязанской области увеличилось до 28 человек

Напомним, мощный взрыв на территории предприятия «Эластик» в пгт Лесной Шиловского района Рязанской области произошёл 15 августа и привёл к мощному возгоранию. Предварительно, причиной стала детонация боеприпаса. Количество раненых при взрыве достигло 153 человек. На заводе уже происходил взрыв в 2021 году — тогда погибли 17 человек.