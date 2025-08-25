Ричмонд
Ребенок отравился алкоголем в детском лагере

Из детского лагеря в Светлогорске в больницу была доставлена 15-летняя девочка с признаками отравления алкоголем, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

Согласно предварительной информации, 15-летний ребенок был доставлен в больницу с признаками алкогольного опьянения из детского лагеря в Светлогорске. Медики оказали помощь пострадавшей.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают то, каким образом девочка смогла приобрести алкоголь. Помимо этого, полицейские составят протокол в отношении законных представителей ребенка по статье 20.22 КоАП РФ.