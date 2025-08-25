Стали известны детали ЧП на предприятии «Эластик» в Рязанской области: подробности

Число умерших после пожара, произошедшего 15 августа на заводе Эластик" в рязанском селе Лесной, возросло до 28 человек. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Павел Малков.
«На территории предприятия и в Лесном продолжаются работы по ликвидации последствий. На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз», — указывается в посте политика.
Губернатор сообщил, что в больницах Рязани и Москвы остаются 37 пострадавших, еще 120 лечатся амбулаторно. Малков заверил, что все пострадавшие взрыва получат необходимую моральную компенсацию. По его словам, выплаты составят от 413 тысяч до 1,2 миллиона рублей, а семьи погибших получат свыше 5 миллионов рублей от предприятия и Соцфонда РФ.
Ранее стало известно, что возле предприятия «Эластик» установили мемориал в память о погибших людях. На протяжении нескольких дней местные жители приносят к мемориалу цветы.