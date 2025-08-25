Трамп пригрозил России последствиями в случае, если Путин и Зеленский не встретятся

Трамп заявил, что Россию могут ждать последствия, если встреча Путина и Зеленского не состоится.
Президент США Дональд Трамп предупредил о серьезных последствиях для России. Об этом глава Белого дома заявил, отвечая на вопрос о последствиях для России, если президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский не встретятся.
«Да, последствия могут быть очень серьезными», — приводит слова Трампа «Clash Report». Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Ранее Дональд Трамп на саммите в Вашингтоне предлагал европейским коллегам и Украине организовать встречу с Россией, подчеркивая, что инициатива должна исходить от Киева и ЕС. В ходе обсуждения США настаивали на признании Украиной российского контроля над Донбассом и обозначили новые сроки разрешения конфликта. Дата и формат потенциальной встречи между лидерами России и Украины до сих пор не согласованы.