Трамп пригрозил России последствиями в случае, если Путин и Зеленский не встретятся

Ранее Дональд Трамп на саммите в Вашингтоне предлагал европейским коллегам и Украине организовать встречу с Россией, подчеркивая, что инициатива должна исходить от Киева и ЕС. В ходе обсуждения США настаивали на признании Украиной российского контроля над Донбассом и обозначили новые сроки разрешения конфликта. Дата и формат потенциальной встречи между лидерами России и Украины до сих пор не согласованы.