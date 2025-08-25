Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил России последствиями в случае, если Путин и Зеленский не встретятся

Президент США Дональд Трамп предупредил о серьезных последствиях для России. Об этом глава Белого дома заявил, отвечая на вопрос о последствиях для России, если президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский не встретятся.

Трамп заявил, что Россию могут ждать последствия, если встреча Путина и Зеленского не состоится.

Президент США Дональд Трамп предупредил о серьезных последствиях для России. Об этом глава Белого дома заявил, отвечая на вопрос о последствиях для России, если президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский не встретятся.

«Да, последствия могут быть очень серьезными», — приводит слова Трампа «Clash Report». Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Ранее Дональд Трамп на саммите в Вашингтоне предлагал европейским коллегам и Украине организовать встречу с Россией, подчеркивая, что инициатива должна исходить от Киева и ЕС. В ходе обсуждения США настаивали на признании Украиной российского контроля над Донбассом и обозначили новые сроки разрешения конфликта. Дата и формат потенциальной встречи между лидерами России и Украины до сих пор не согласованы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше