Кампания по спасению Наговициной завершена: пять жутких историй о гибели альпинистов

В Киргизии официально прекратилась кампания по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной. Женщина совершала восхождение на пик Победы, однако во время спуска сломала ногу. Ей на протяжении как минимум 11 дней приходилось выживать на морозе без еды на высоте 7200 метров. Это далеко не первый случай, когда с альпинистами во время покорения горных вершин происходили страшные трагедии. Пять самых жутких историй — в материале «Вечерней Москвы».