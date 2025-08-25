Кампания по спасению Наговициной завершена: пять жутких историй о гибели альпинистов

В Киргизии официально прекратилась кампания по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной. Женщина совершала восхождение на пик Победы, однако во время спуска сломала ногу. Ей на протяжении как минимум 11 дней приходилось выживать на морозе без еды на высоте 7200 метров. Это далеко не первый случай, когда с альпинистами во время покорения горных вершин происходили страшные трагедии. Пять самых жутких историй — в материале «Вечерней Москвы».
Трагедия на горе Чогори.
Гора Чогори или Каракорум 2, которая расположена на границе Китая и Пакистана, в среде альпинистов считается «дикой». Ее высота — 8611 метров, что делает гору второй по высоте в мире, а восхождение на нее — одним из самых сложных.
Летом 2008 года из-за плохой погоды группы альпинистов несколько месяцев ждали, чтобы начать восхождение, коротая время в лагере у подножия Чогори. Погода стала лучше 1 августа. Тогда-то альпинисты и начали восхождение. Желающих подняться было так много, что на подъеме даже образовалась «пробка».
Самым опасным участком на пути было «Бутылочное горлышко» — узкая ложбина на склоне, над которой нависали ледяные глыбы — сераки. Сперва оттуда сорвался и погиб альпинист из Сербии Дрен Мандич. При попытке эвакуировать его тело погиб пакистанский носильщик Джехан Бэйг.
Взобраться на вершину смогли не все. Своей цели к вечеру достигли 18 человек. Части альпинистов пришлось повернуть назад.
Однако вскоре погода испортилась, и на «Бутылочное горлышко» обрушилось четыре серака и две лавины. В результате 1−2 августа при восхождении на гору погибло девять человек.
Гибель группы Шатаевой.
В августе 1974 года группа из восьми альпинисток собиралась покорить одну из высочайших вершин Советского Союза — пик Ленина (ныне пик имени Абу Али ибн Сины, граница Таджикистана и Киргизии — прим. «ВМ»). Высота этой горы составляет 7134 метра. Руководила группой знаменитая советская альпинистка Эльвира Шатаева.
2 августа спортсменки начали восхождение. Поначалу погода была хорошей, поэтому группа продвигалась довольно быстро. 4 августа начался снегопад, однако Шатаева решила, что он не представляет опасности, ведь маршрут был не самым сложным, да и пик Ленина считался относительно безопасным «семитысячником».
5 августа девушки достигли вершины и начали готовиться к спуску. Однако сильный ветер и резкое снижение температуры не позволили им осуществить задуманное. Альпинистки поставили палатки около вершины, надеясь переждать непогоду. Однако 7 августа разразился настоящий ураган. Он разорвал палатки и унес значительную часть снаряжения.
Оказавшись в ловушке на высоте семь тысяч метров, альпинистки начали испытывать кислородное голодание и обморожение. Смерть настигала спортсменок одну за другой. Спасатели не смогли пробиться к группе, поэтому все восемь участниц восхождения погибли, включая саму Шатаеву.
Гибель во время извержения вулкана Онтаке.
27 сентября 2014 года сотни альпинистов и туристов покоряли вершину сравнительного небольшого вулкана Онтаке в Японии. Его высота составляет всего 3067 метров.
Однако произошло нечто невероятное — внезапно вулкан пробудился. Люди ощутили дрожь земли и увидели клубы дыма, ядовитых раскаленных газов и пепла. Часть альпинистов поспешили вниз, однако некоторые решили заснять извержение на камеру, несмотря на потоки пепла и газа, которые их вот-вот поглотят.
Те, кто находились рядом с кратером, сразу погибли от удушья и ожога легких. Всего жертвами извержения стали 57 человек, еще шесть — пропали без вести.
Катастрофа на Эвересте.
Покорить Эверест, самую высокую гору на планете, мечтают многие альпинисты. Весной 1996 года 16 клиентов коммерческих экспедиций компаний «Горное безумие» и «Консультанты по приключениям» отправились ради этого в Непал.
Интересно, что шесть участников не имели альпинистского опыта, а у одного из гидов «Консультантов по приключениям» не было опыта восхождения на «восьмитысячники».
Участникам экспедиций помогали шерпы-носильщики. Обе группы перед штурмом вершины совершали акклиматизационные выходы, готовясь к трудностям.
9 мая 1996 года группа «Горного безумия» с огромным трудом к ночи добралась до штурмового лагеря в горном перевале Южное седло. Их коллеги из другой группы немного отставали, так как выбивались из сил. Препятствием также был сильный ветер, который, однако, стих к вечеру 9 мая.
Восхождение на Южную вершину обе группы начали 10 мая после полуночи. Во время подъема альпинисты выбивались из графика из-за образовавшихся на пути «пробок». В итоге некоторые участники решили повернуть назад, так как у кого-то из них появились недомогание и ухудшение зрения. Остальные альпинисты из двух групп с несколькими шерпами и членами присоединившейся Тайваньской национальной экспедиции продолжили путь.
Днем 10 мая все оставшиеся альпинисты добрались до вершины, однако за это время погода успела сильно испортиться. На Эверест обрушилась буря. Альпинистам приходилось спускаться в полном истощении, почти без запасов кислорода и при практически нулевой видимости. Из-за переохлаждения, нехватки кислорода и снежной бури в тот день на Эвересте погибло восемь человек.
Трагедия на горе Дхаулагири.
6 октября 2024 года группа из 15 российских альпинистов вышла на восхождение на седьмую по высоте гору в мире — Дхаулагири (Непал). Большая часть из них решила вернуться обратно, а связь с оставшимися оборвалась практически сразу же — после 11:00 связаться с ними не удалось никому.
Позже с вертолета спасатели смогли разглядеть их тела на высоте 7100 метров. По их данным, причиной трагедии стало падение с высоты 7600 метров.
Группой руководил Александр Душейко, который был в числе погибших вместе Олегом Кругловым, Владимиром Чистиковым, Михаилом Носенко и Дмитрием Шпилевым. Еще один участник — Валерий Шамало — в процессе отказался от восхождения из-за плохого самочувствия и его эвакуировали вертолетом из лагеря на высоте 6100 метров.
Подробнее о том, как проходило восхождение на Дхаулагири и кем были погибшие альпинисты, — в материале «Вечерней Москвы».