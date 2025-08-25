Таксист в Подмосковье отказался везти ветерана СВО с ампутацией руки и ноги

Анастасия уточнила, что инвалидная коляска её мужа без проблем помещается в багажник автомобиля, а сам он способен самостоятельно сесть в салон. По данным агентства, травмы, приведшие к ампутации, боец получил при выполнении задач в зоне специальной военной операции. После возвращения с фронта ветеран открыл собственную токарную мастерскую.