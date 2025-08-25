Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил, что Путину не нравится Зеленский

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что глава российского государства Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с неприязнью. В ходе беседы с журналистом, отвечая на вопрос о причинах нежелания Путина встречаться с Зеленским, Трамп заявил, что, по его мнению, российский лидер не испытывает симпатии к украинскому президенту.

Трамп считает, что Владимир Путин не встречается с Зеленским, потому что тот ему не нравится.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что глава российского государства Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с неприязнью. В ходе беседы с журналистом, отвечая на вопрос о причинах нежелания Путина встречаться с Зеленским, Трамп заявил, что, по его мнению, российский лидер не испытывает симпатии к украинскому президенту.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМИД РФ объяснил, на каких условиях Путин встретится с Зеленским.

«Есть люди, которые мне не нравятся. Я не люблю с ними встречаться. Иногда я люблю встречаться с теми людьми, которые мне не нравятся», — заявил президент США.

Дональд Трамп предположил, что между Путиным и Зеленским отсутствует взаимная симпатия. Американский лидер добавил, что если бы Штатами руководил легитимно избранный президент, а не человек, занявший этот пост в результате фальсифицированных выборов, нынешнего конфликта на Украине удалось бы избежать. Он имел в виду 46-го президента США Джо Байдена.

В ходе совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Анкоридже (штат Аляска) президент России отметил, что соглашается с мнением Трампа о том, что в случае его пребывания на посту главы государства военного конфликта удалось бы избежать. Президент США согласился с его позицией.

Как ранее писало URA.RU Владимир Путин не планирует проводить встречу с c Владимиром Зеленским исключительно с целью подтверждения легитимности украинского президента. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше