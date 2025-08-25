Трамп допустил, что Путину не нравится Зеленский

Трамп считает, что Владимир Путин не встречается с Зеленским, потому что тот ему не нравится.
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что глава российского государства Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с неприязнью. В ходе беседы с журналистом, отвечая на вопрос о причинах нежелания Путина встречаться с Зеленским, Трамп заявил, что, по его мнению, российский лидер не испытывает симпатии к украинскому президенту.
«Есть люди, которые мне не нравятся. Я не люблю с ними встречаться. Иногда я люблю встречаться с теми людьми, которые мне не нравятся», — заявил президент США.
Дональд Трамп предположил, что между Путиным и Зеленским отсутствует взаимная симпатия. Американский лидер добавил, что если бы Штатами руководил легитимно избранный президент, а не человек, занявший этот пост в результате фальсифицированных выборов, нынешнего конфликта на Украине удалось бы избежать. Он имел в виду 46-го президента США Джо Байдена.
В ходе совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Анкоридже (штат Аляска) президент России отметил, что соглашается с мнением Трампа о том, что в случае его пребывания на посту главы государства военного конфликта удалось бы избежать. Президент США согласился с его позицией.
Как ранее писало URA.RU Владимир Путин не планирует проводить встречу с c Владимиром Зеленским исключительно с целью подтверждения легитимности украинского президента. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.