США больше не тратят денег на Украину и обсуждают с РФ сокращение ядерных арсеналов: главные заявления Трампа

Американский лидер также заявил, что сейчас идут переговоры между Вашингтоном и Москвой о сокращение ядерных арсеналов. По его словам, необходимо, чтобы к этому процессу, в том числе, подключился Пекин, так как Китай занимает третье место по количеству ядерного оружия и может догнать США в течение пяти лет. Главные заявления Трампа — в материале URA.RU.