21-летний изверг изнасиловал пенсионерку на улице в российском городе

21-летний житель Липецка задержан по подозрению в нападении на 63-летнюю пенсионерку, сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в ночь на 21 августа на площади Победы. По данным следствия, пьяный неадекват совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера.

После нападения злоумышленник скрылся с места происшествия. Потерпевшая обратилась в полицию, злоумышленника быстро нашли.

Мужчина заключен под стражу и полностью признал вину. Возбуждено уголовное дело, преступнику может грозить до шести лет лишения свободы.

