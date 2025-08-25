Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маркаряна арестовали на 17 суток по делу о реабилитации нацизма

Таганский районный суд Москвы арестовал на 17 суток блогера и коуча Арсена Маркаряна в рамках расследования уголовного дела о реабилитации нацизма. Об этом в понедельник, 25 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова.

Таганский районный суд Москвы арестовал на 17 суток блогера и коуча Арсена Маркаряна в рамках расследования уголовного дела о реабилитации нацизма. Об этом в понедельник, 25 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представительницы ведомства, в феврале этого года Маркарян разместил в Сети видео, в котором оскорбил память защитников Отечества. Коуч во время допроса отверг все обвинения и заявил, что не знает человека с ролика.

— Данную видеозапись я не записывал и никому не отправлял. Хочу указать, что я полностью не согласен с тем, что было сказано на данной видеозаписи, — сказал Маркарян.

О задержании Маркаряна стало известно 23 августа. Против него возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении памяти защитников Отечества. Коуч прятался в багажнике машины, когда дорожные инспекторы остановили автомобиль, в котором он находился.

Журналистка Ксения Собчак заявила о том, что Маркаряну многое сходило с рук, когда тот говорил о том, что «женщина — не человек». Пикап-коуч Александр Кириллов, более известный как Алекс Лесли, в свою очередь заявил, что именно он предложил блогеру спрятаться в багажнике.