Человек попал под поезд на линии аэроэкспрессов в Домодедове. Поезда задерживаются. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщило агентство городских новостей «Москва».
К месту происшествия вызвали скорую помощь. Других подробностей, в том числе и о состоянии пострадавшего, не приводится.
Ранее пассажир упал на рельсы на Сокольнической линии метро. Поезда также временно ходили с увеличенным интервалом.
До этого на рельсы свалился пассажир на станции «Тверская». Поезд сбил его насмерть. Движение поездов от «Белорусской» до «Театральной» было на время приостановлено.