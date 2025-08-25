Киев начал угрожать Польше после предложения запретить бандеровские символы

«Любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским… могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны», — сказано в сообщении. Кроме того, украинская сторона отметила, что анализирует аспекты принятых решений и их влияние на статус граждан Украины, находящихся на территории Польши.