Киев начал угрожать Польше после предложения запретить бандеровские символы

Киев предупредил о возможных последствиях для президента Польши Кароля Навроцкого после его инициативы по запрету бандеровской символики на территории страны. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

Украина предупредила о последствиях после инициативы президента Польши о запрете бандеровской символики.

«Любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским… могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны», — сказано в сообщении. Кроме того, украинская сторона отметила, что анализирует аспекты принятых решений и их влияние на статус граждан Украины, находящихся на территории Польши.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий выступил с предложением внести в парламент законопроект, приравнивающий бандеровскую символику к фашистской. Для реализации этой инициативы потребуется корректировка закона об Институте национальной памяти, которым глава руководил до избрания. По его словам, законодательные изменения должны способствовать «дополнительной защите исторической памяти» и предотвратить распространение идеологии.